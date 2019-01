Si schianta contro il guard rail sull'Adriatica: due feriti in ospedale

Ancora un incidente stradale sulle strade del ravennate. Martedì, poco dopo le 13.30, una Fiat Bravo che procedeva sulla statale Adriatica da Rimini verso Ferrara, circa 50 metri prima dello svincolo per la Faentina ha improvvisamente sbandato rotenando su se stessa e finendo la corsa contro il guard-rail. Al volante dell'auto c'era una donna, mentre al suo fianco un uomo che ha riportato un trauma cranico. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato entrambi i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, lei con codice di bassa gravità, lui di media. Sul luogo del sinistro, per aiutare, anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale di Ravenna per i rilievi di legge. La statale è rimasta chiusa nel tratto interessato dall'incidente per permettere i soccorsi, con alcune ripercussioni sul traffico, poi è stata riaperta la seconda corsia.

Foto Massimo Argnani