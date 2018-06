Schianto all'incrocio tra un'auto e un trattore: donna in ospedale, è grave

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello che martedì mattina ha coinvolto un pedone in gravi condizioni. Intorno alle 19 a Sant'Antonio, una Renault Modus condotta da una 60enne si è scontrata con un trattore all'altezza dell'incrocio tra via Sant'Alberto e via Delta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia municipale intervenuta sul posto. L'uomo a bordo del trattore non ha riportato traumi o ferite particolari, mentre la donna è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elimedica, e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi, mentre la Municipale ha chiuso via Sant'Alberto in entrambi i sensi di marcia per poter permettere i soccorsi e i rilievi di legge.