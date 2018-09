Violento schianto tra due auto: coppia di anziani finisce in ospedale

Ancora un incidente sulle strade del ravennate. Lunedì mattina, poco dopo le 12.30, due auto sono venute a collisione lungo via Bastia a Lavezzola, all'altezza del civico 219. Una Bmw 330 xd condotta da un uomo di mezza età della zona si è scontrata con una Opel Corsa, con a bordo una coppia di anziani residenti poco distante. Nell'urto, la Opel è finita fuori dalla carreggiata stradale: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. L'anziana è stata trasportata con codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, mentre il marito, rimasto comunque cosciente, è stato caricato in elicottero e portato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo a bordo della Bmw ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto la Polizia municipale della Bassa Romagna, che ha chiuso la strada nel tratto interessato dall'incidente per circa 45 minuti, per poi gestire il traffico a senso unico alternato.