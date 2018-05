Si schianta contro un cartello stradale: era ubriaco alla guida

Sabato notte, intorno alle 3.30, una pattuglia infortunistica della Polizia municipale di Ravenna è intervenuta in via Romea (all'altezza del Lidl), in quanto un automobilista, dopo aver perso il controllo del mezzo, era finito fuori strada abbattendo la segnaletica stradale. L'uomo, un 37enne ravennate, è risultato positivo alla prova dell'etilometro con un tasso alcolemico pari a oltre tre volte la soglia stabilita (0,5 grammi per litro). L'automobilista è stato denunciato e a suo carico sono scattati tutti gli ulteriori provvedimenti previsti: sanzioni per omesso controllo del mezzo e danneggiamento di segnaletica; ritiro della patente e decurtazione di punti.