Schianto all'alba in curva: due feriti soccorsi dai Vigili del fuoco

Incidente tra Conselice e Lavezzola all'alba di mercoledì. Due auto sono venute a collisione su via Nuova Selice, all'altezza del curvone tra i due paesi. I feriti, uno con codice di bassa e uno con codice di media gravità, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta chiusa nel tratto interessato dall'incidente per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia municipale della Bassa Romagna e i Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.

LE NOTIZIE DI OGGI