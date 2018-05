Ciclista si schianta contro lo specchietto dell'auto: interviene l'elicottero

Ennesimo incidente sulle strade del ravennate, dopo quello che martedì mattina ha visto tra le vittime anche una madre coi suoi due piccoli (GUARDA LE IMMAGINI). Attorno alle 15 a Russi su via Faentina, all'altezza di Agrintesa, un ciclista 79enne del luogo è venuto a collisione con una Toyota Aigo con a bordo due donne della zona che procedeva da Ravenna verso Faenza. Il ciclista ha colpito lo specchietto laterale dell'auto ed è rovinato a terra incosciente.

Inizialmente sul posto si è fermata un'ambulanza di passaggio; poi, vista la gravità delle condizioni dell'anziano, è stato fatto intervenire l'elicottero dei soccorsi da Ravenna che però, vista la pioggia battente, ha scaricato l'equipaggio e ha fatto rientro al Santa Maria delle Croci. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini si Cesena. Le donne a bordo dell'auto non hanno riportato traumi o ferite particolari. La strada è rimasta chiusa per qualche minuto per permettere alla Polizia stradale di effettuare i rilievi di legge.