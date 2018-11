Investita da una bicicletta in pieno centro: traffico in tilt

Traffico in tilt venerdì mattina su via di Roma, in pieno centro a Ravenna. Poco dopo le 7.15 un 43enne che percorreva la strada in bicicletta da via San Gaetanino verso via Diaz, giunto all'intersezione con via Venezia ha investito una donna, una 61enne, che stava attraversando via di Roma nei pressi delle strisce pedonali. Nel violento contatto, entrambi sono caduti rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica: i due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, la donna con codice di media gravità, l'uomo con codice di bassa gravità. Ingenti le ripercussioni sul traffico, visto anche l'orario di punta. La Polizia municipale, intervenuta per i rilievi di legge, ha gestito il traffico fino a quando, dopo circa mezz'ora, la circolazione è tornata alla normalità.

Foto Massimo Argnani