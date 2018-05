Dopo l'incendio riapre l'autostrada: pauroso scontro tra due camion

Due spaventosi incidenti nel giro di due ore nel ravennate: dopo lo schianto tra due auto avvenuto nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 9.15 due camion, che procedevano nella stessa direzione di marcia, sono venuti a collisione sull'autostrada A14 bis all'altezza del chilometro 27e700 tra lo svincolo "Quadrifoglio" di allacciamento con la statale Adriatica e quello di Fornace Zarattini in direzione Bologna. Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che un 48enne lughese abbia tamponato con il suo mezzo il camion condotto da un 35enne macedone, residente in Italia, che trasportava materiale per la lavorazione della ceramica diretto a Vignola. Nel violento urto, il primo è finito sulla destra della carreggiata, mentre l'altro si è rovesciato prendendo fuoco e posizionandosi di traverso sulla strada, con la creazione nell'incendio di alte colonne di fumo nero.

Subito sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, ma fortunatamente i due autisti sono usciti indenni dai loro mezzi: quello a bordo del camion rovesciato, tuttavia, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con un codice di bassa gravità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra, la botte e la gru, che hanno domato le fiamme scaturite dal camion. La Polizia stradale di Ravenna ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 13: Alle 12.30 è stata riaperta la corsia di sorpasso. Le operazioni di recupero dei mezzi proseguono tra la prima corsia e quella d'emergenza. Si raccomanda di prestare la massima attenzione.

AGGIORNAMENTO ORE 17: La strada è stata riaperta al traffico, tuttavia si consiglia di procedere con molta cautela dal momento che nella zona è stato allestito un cantiere per il rifacimento del manto stradale, rovinatosi a causa delle fiamme.

