Violento schianto frontale sull'Adriatica: statale chiusa, traffico in tilt

Ancora un incidente stradale sulla statale Adriatica, dopo quello gravissimo avvenuto mercoledì poco dopo l'incrocio con via Basilica a Glorie, oltre a quello avvenuto sempre mercoledì a Ravenna all'altezza dello svincolo 'Quadrifoglio'. Giovedì pomeriggio, intorno alle 15, all'altezza della curva tra Glorie di Bagnacavallo e Alfonsine due auto sono venute a collisione in maniera frontale: una Ford Fiesta che viaggiava da Ravenna verso Ferrara, condotta da una 36enne residente a Fusignano, e una Renault Captur con a bordo una 61enne di Verona che andava in direzione contraria.

Ad avere la peggio è stata la 61enne, che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di massima gravità in elicottero. La 36enne, invece, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto, oltre al 118 con due ambulanze ed elimedica, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Ravenna per i rilievi di legge e la Polizia locale della Bassa Romagna, che ha chiuso il tratto di statale interessato dall'incidente in entrambe le direzioni. Sul posto si sono create lunghe code di veicoli. Deviazioni sulla rotonda dell'Adriatica variante/Rossetta per chi proviene da Alfonsine e all’Intersezione con via Basilica per chi proviene da Ravenna.

Foto Massimo Argnani