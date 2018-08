Fatale incidente sull'Adriatica: nel violento scontro muore a fianco della moglie

Ha perso la vita in un tragico incidente sulla statale Adriatica. Mercoledì mattina, poco prima delle 11, due furgoni sono venuti a collisione frontalmente a Glorie di Mezzano all'altezza del chilometro 137+700, a circa 150 metri dall'intersezione con via Basilica. Un 71enne di Voltana, che procedeva da Ferrara verso Ravenna a bordo di un furgoncino Ford, ha impattato violentemente contro un Fiorino che veniva dalla direzione opposta, con a bordo una coppia. L'uomo alla guida, un 63enne di Sant'Alberto, è deceduto sul colpo. La moglie e il 71enne ferito, invece, sono stati trasportati con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il 118 è intervenuto con due ambulanze, auto medica ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi. La strada è stata chiusa nel tratto interessato e il traffico, con la formazione di lunghe code di veicoli, è stato deviato dalla Polizia municipale della Bassa Romagna e da quella di Ravenna.