Schianto frontale per una mamma e i suoi due bambini: diversi feriti

Uno schianto frontale tra due auto ha coinvolto due adulti e due bambini, tanto che sul posto sono arrivate tre ambulanze e l’elicottero delle emergenze del 118. L’incidente si è verificato nel forese ravennate, lungo via Ponte della Vecchia, la strada tra San Zaccaria e Castiglione di Ravenna, non lontano da San Zaccaria. All’altezza dell’intersezione con via Angelo Manzoni, le due vetture sono entrate violentemente in collisione per cause al vaglio della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuta sul posto. Una Mazda, diretta verso San Zaccaria era condotta da un 70enne del posto, mentre sull’altra vettura, una Ford Ka, viaggiavano una madre con due bambini, una famiglia di senegalesi residente a Cervia.

Al loro arrivo i soccorritori del 118 hanno potuto appurare che i feriti non erano in pericolo di vita e sono stati portati all’ospedale di Ravenna con codice di lieve entità. Il ferito più grave è risultato essere l’anziano, portato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non in condizioni di pericolo di vita. Per effettuare i soccorsi si è resa necessaria la chiusura della strada.