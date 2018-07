Schianto frontale tra due auto: donna in gravi condizioni soccorsa dall'elimedica

Schianto frontale domenica pomeriggio sulle strade di Cotignola. L’impatto tra due utilitarie si è verificato intorno alle 15,30 lungo via Salara, tra una Lancia Y condotta da un giovane di 19 anni di Russi e una Fiat Punto con una coppia di Bagnacavallo a bordo. Lo scontro, forse anche causato dal fondo viscido della pioggia appena caduta a quell’ora, è stato violentissimo e a farne le spese maggiori è stata una donna di 60 anni che si trovava passeggera sulla Punto. Per soccorrerla si è levato in volo l’elicottero del 118, giunto sul posto assieme a due ambulanze e l’auto medicalizzata. La ferita è stata quindi trasportata con un codice di massima gravità all’ospedale “Bufalini” di Cesena mediante il velivolo. Ferite più lievi per il suo compagno di viaggio, mentre il giovane di Russi è rimasto illeso. Sul posto la Polizia Municipale.