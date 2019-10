Sbanda sulla strada bagnata e si schianta frontalmente contro un'auto

Erano da poco passate le 10 di giovedì mattina quando si è verificato un incidente in via Dismanino 5, nella frazione di San Pietro in Guardiano (al confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì-Cesena), causando il ferimento di due persone. Da una prima riscostruzione dei fatti, una ragazza di 30 anni alla guida di una Volkswagen Up dopo aver affrontato una curva avrebbe invaso la carreggiata opposta, proprio mentre stava arrivando una Peugeot con a bordo una coppia di anziani.

Probabilmente complice il manto stradale viscido per la pioggia, l'impatto è stato inevitabile: la moglie del conducente della Peugeot è rimasta ferita, così come la giovane al volante della Volkswagen, che è stata trasportata con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuta, oltre all'ambulanza del 118, la Polizia locale di Ravenna per i rilievi di legge e per regolare la viabilità.

Immagine di repertorio