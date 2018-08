Finisce fuori strada con l'auto: era senza patente e con tasso alcolemico tre volte oltre il limite

È finito fuori strada con l'auto senza coinvolgere altre persone e senza riportare conseguenze, se non al mezzo. È successo verso le 18 di domenica in viale Randi, all'intersezione con la statale Adriatica. Gli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuti per i rilievi, hanno accertato che alla guida del veicolo c'era un 29enne ravennate, in apparente stato di ebbrezza. La prova etilometro, in effetti, ha confermato i sospetti evidenziando un tasso alcolemico oltre tre volte il limite. Da ulteriori verifiche è emerso che il giovane stava anche guidando senza patente, in quanto revocata con provvedimento della motorizzazione. Per il conducente è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. A suo carico si è proceduto inoltre con le sanzioni amministrative previste per omesso controllo del mezzo e guida senza patente, in quanto revocata.