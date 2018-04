Violento scontro tra tre mezzi: uomo incastrato nell'abitacolo del furgone

Un altro incidente sulle strade del ravennate, dopo quello che giovedì sera è costato la vita a un motociclista. Venerdì mattina, intorno alle 11.20, tre mezzi sono venuti a collisione a Lugo all'incrocio tra via Ripe di Cotignola, provinciale Bagnara e via Felisio. Da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, al vaglio della Polizia municipale della Bassa Romagna, sembrerebbe che un furgone Iveco bianco si stesse immettendo da via Ripe di Cotignola su via Felisio, quando sarebbe stato urtato da un camion rosso proveniente da via Felisio in direzione da Solarolo verso Lugo. Nell'urto, poi, il camion avrebbe sbandato colpendo di striscio una Fiat Punto condotta da un'anziana del posto, che stava iniziando la manovra per immettersi in via Ripe di Cotignola. Il furgone bianco è uscito di strada finendo contro la recinzione di una casa e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata: la donna non ha riportato traumi particolari, così come il conducente del camion che, nonostante il violento urto, è rimasto illeso anche se sotto shock; entrambi sono stati trasportati con codice di bassa gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo per i controlli del caso. Il conducente del furgone, invece, è stato trasportato con codice di media gravità allo stesso ospedale. Per aiutare nelle operazioni di soccorso sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno estratto l'uomo rimasto bloccato nel furgone. La municipale della Bassa Romagna ha gestito la viabilità a senso unico alternato.