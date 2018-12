Si schianta violentemente contro il muro di una casa: 19enne in gravissime condizioni

Drastico incidente nella mattinata di martedì a Castel Bolognese. Un 19enne di origini albanesi, che percorreva via Rinfosco dalla collina verso la via Emilia a bordo di una Volkswagen Polo, giunto all'altezza del civico 540 nell'affrontare una curva ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato violentemente contro il muro di cinta di un edificio disabitato. Sul posto, intorno alle 10.40, si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: viste le gravissime condizioni del ragazzo, incosciente, si è deciso di fare intervenire anche l'elicottero, che ha poi trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Le condizioni del giovane sono ritenute particolarmente gravi. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco, per aiutare nelle operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi, e la Polizia municipale dell'Unione della romagna faentina. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 12, lievi le ripercussioni sul traffico.

Foto Massimo Argnani