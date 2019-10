Schianto in A14 tra una moto e un'auto: in gravi condizioni un ravennate

Un uomo di 60 anni del ravennate si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Spirito Santo di Pescara, nel reparto di rianimazione, con un'emorragia celebrale. L'uomo è stato suo malgrado coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sulla A14 nel chietino, in Abruzzo, mentre si trovava a bordo della propria moto. La due ruote sulla quale viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento della Polizia Stradale di Vasto, si è scontrata contro un'auto. Come riporta "IlPescara", l'incidente è avvenuto venerdì nel tratto chietino dell'autostrada, tra i caselli di Lanciano e Val di Sangro. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo (FOTO DI REPERTORIO)