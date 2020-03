Schianto in rotonda tra un furgone e un'auto con 4 persone a bordo: un ferito grave

Un ferito grave, con un trauma cranico che ha reso necesario il trasporto del ferito con l'elicottero del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena. Oltre a lui anche due feriti più lievi, smistati agli ospedali di Lugo e Faenza. E' il bilancio dell'incidente che si è verificato mercoledì pomeriggio a Massa Lombarda. L'impatto è avvenuto intorno alle 17 in via Castelletto, all'altezza della rotonda con via Imola. Un furgone, condotto da un 22enne del posto, è entrato in collisione con una Fiat Punto con 4 persone a bordo, tutti marocchini che rientravano dallo stesso posto di lavoro. Un comportamento a rischio, in questo periodo, assembrarsi in 4 nello spazio modesto dell'abitacolo di un'autovettura.

I feriti sono i tre passeggeri della Punto, condotta da un 43enne. L'utilitaria dopo l'impatto è andata in testa coda e ha terminato la sua corsa contro un palo. Il ferito più grave è stato appunto soccorso con l'elicottero delle emergenze e portato a Cesena, ma secondo le prime informazioni non versa in pericolo di vita. Il 118 è giunto con due ambulanze, l'auto medicalizzata e il velivolo. Per i rilievi delle responsabilità, la Polizia Locale della Bassa Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.