Schianto all'incrocio all'alba: automobilista in gravi condizioni

Violento scontro tra due auto all'alba di mercoledì a Taglio Corelli. Intorno alle 5.40 un'auto della vigilanza privata condotta da un 37enne che rientrava da un controllo, che stava viaggiando su via Torretta da Alfonsine verso Voltana, giunto all'incrocio all'altezza del civico 46 si è scontrato con una Renault Captur che arrivava da sinistra e viaggiava verso l'Adriatica e con a bordo un 41enne della zona. Nel violento impatto, la Renault è volata nel campo adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 due ambulanze ed elicottero, con il quale il ferito a bordo della Renault - uscito in maniera autonoma dall'auto e rimasto cosciente - è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, anche se fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. Il 37enne ha invece rifiutato le cure dei sanitari. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.

Foto Massimo Argnani