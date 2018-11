Tragico incidente sull'Adriatica: dopo lo schianto muore dentro l'auto avvolta dalle fiamme

Un altro incidente mortale ha macchiato di sangue le strade del ravennate, dopo quello avvenuto solo martedì su via Reale nel quale una 46enne ha perso la vita. Giovedì pomeriggio, poco prima delle 14.30, tre veicoli sono venuti a collisione a Savio di Ravenna sulla variante tra lo svincolo per Castiglione di Cervia e quello per Milano Marittima.

Dalla prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un'auto di grossa cilindrata, che procedeva verso Rimini, abbia sbandato invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi frontalmente contro un camion, che viaggiava verso Ravenna. L'urto è stato violentissimo, tanto che l'auto ha "rimbalzato" all'indietro andando a impattare contro un furgone-roulotte a bordo del quale si trovava una coppia tedesca, che procedeva nella stessa direzione della macchina.

L'auto ha subito preso fuoco, così come una parte del camion, e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco da Cervia e Ravenna, che purtroppo non sono riusciti a estrarre il conducente dalla macchina prima che la stessa venisse completamente distrutta dalle fiamme. Immediati anche i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, che hanno trasportato il camionista al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Illesa, invece, la coppia di tedeschi che ha rifiutato le cure dei sanitari.

La strada, all’altezza del km 167,400, è stata completamente chiusa al traffico con deviazioni sul posto. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria al km 165 in direzione Rimini e al km 169 in direzione Ravenna: chi proviene da Ravenna deve svoltare il primo svincolo di Savio, chi proviene da Rimini prendere l'uscita verso l'abitato del paese. Sul posto la Polizia stradale di Ravenna, la Municipale di Ravenna e quella di Cervia, i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima e le volanti della Polizia di stato della questura di Ravenna, oltre al personale Anas. Si raccomandano gli automobilisti di prestare la massima attenzione nel tratto interessato.

Seguiranno maggiori informazioni



