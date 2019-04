Schianto fatale alle Bassette tra un autobus e due furgoni: muore un 40enne

Schianto mortale mercoledì pomeriggio, intorno alle 13.30, nella zona artigianale di Ravenna, tra via Bassette e via Di Vittorio. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Un autobus che procedeva su via Bassette da nord verso sud è venuto a collisione con due furgoni all'altezza dell'incrocio tra le due vie. Un 40enne, residente a Ravenna ma originario della Campania, alla guida di uno dei due furgoni ha perso la vita. L'uomo che invece conduceva l'altro furgone è stato prima liberato dopo un lungo lavoro dai Vigili del fuoco di Ravenna, intervenuti con squadra e gru, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso il conducente dell'autobus, che ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medicalizzata ed elicottero. Per i rilievi di legge e la chiusura della strada è intervenuta la Polizia locale di Ravenna. Il tratto interessato dal sinistro è stato completamente chiuso al traffico.

Foto Massimo Argnani