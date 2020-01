Sciagura sulla Cervese, schianto con cappottamento: trovato morto dopo ore

La Cervese torna a macchiarsi di sangue. Un uomo ha perso la vita in un terribile schianto verificatosi a Castiglione di Cervia, all'altezza di via Fornazzo. Non è ancora chiaro l'orario dell'incidente: potrebbe essere avvenuto nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì, tra mezzanotte e l'una, ma l'allarme è stato dato solo giovedì mattina intorno alle 8, quando gli automobilisti in transito hanno notato una vettura completamente distrutta e ribaltata contro un terrapieno che costeggia la carreggiata. All'interno del veicolo, una "Alfa 159", vi era il corpo senza vita del conducente. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale di Cervia, che ha proceduto ai rilievi di legge. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervia il compito di rimuovere il corpo senza vita dalle lamiere e mettere in sicurezza i resti dell'Alfa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima viaggiava lungo la Cervese da Cervia verso Forlì, quando, in corrispondenza di una curva a sinistra, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi nel fossato e quindi nel terrapieno che costeggia la strada. In quel momento la visibilità era ridotta per la nebbia. E questo spiegherebbe il motivo per il quale chi transitava in quel momento non si sarebbe accorto del sinistro.

(Foto di Massimo Argnani)