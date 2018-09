Dramma sulle strade, schianto fatale a bordo della sua moto: muore un giovane

L'incidente a bordo della sua moto gli è stato fatale. Mercoledì mattina intorno alle 8.50, a San Silvestro di Faenza, un 36enne della zona che procedeva lungo via Pana a bordo della sua moto, una Yamaha mt-09, dall'autostrada verso via Felisio si è schiantato frontalmente con una Fiat Punto condotta da un ragazzo, che proveniva dalla direzione opposta e si stava immettendo all'interno del parcheggio della Cooperativa Ceramica d'Imola. Nel violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla moto fino all'interno dello stesso parcheggio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. L'automobilista invece, seppur in stato di shock, non ha riportato traumi o ferite ed è stato condotto in ospedale per gli esami tossicologici e l'alcol test, come da prassi. Sul posto i Carabinieri di Faenza coadiuvati dal nucleo radiomobile manfredo. Un secondo incidente si è verificato poche ore dopo nel ravennate e ha visto due auto finire nel fosso.