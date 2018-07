Sciagura stradale sulla Variante di Alfonsine, scontro tra moto: un morto e un ferito grave

Sciagura stradale nella tarda mattinata di sabato lungo la "Variante di Alfonsine", all'altezza del chilometro 6-300. In uno scontro tra uno scooter ed una moto un centauro ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in moto grave. La dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi. Nell'impatto ha perso la vita un 77enne di Alfonsine, mentre il centauro è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico, per consentire le operazioni di soccorso dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Bologna (quella di Ravenna era impegnata in un altro incidente nel faentino). Le deviazioni sono state segnalate in loco verso la Statale “Adriatica”, con uscita obbligatoria al km 0, per chi viaggia in direzione Ravenna, e al chilometro 8 in direzione opposta verso Ferrara. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e della Polizia Municipale della Bassa Romagna per ripristinare al più presto la normale circolazione.