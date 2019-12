Sciagura stradale nella domenica dell'Immacolata: l'auto si schianta fuori strada, muore a 22 anni

La domenica festiva dell'Immacolata macchiata da una tragedia stradale. Un'altra giovane vita spezzata, questa volta a Bagnara di Romagna. La sciagura si è consumata nel cuore della nottata tra sabato e domenica in via Pilastrino, all'altezza del civico 32. Un ventiduenne di Solarolo, Andrea Pasini, stava percorrendo l'arteria al volante di una "Fiat Panda", quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo fuori strada e quindi ruote all'aria nel cortile di una ditta dopo aver abbattuto la recizione.

Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava con direzione di marcia Castel Bolognese - Solarolo, quando ha perso il controllo del veicolo. L'allarme al 118 è stato dato da alcuni automobilisti in transito intorno alle 7.39: dalla sala operativa di Romagna Soccorso sono state attivate un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'automobilista - sbalzato dall'abitacolo - non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato ad una decina di metri dalla vettura.