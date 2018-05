Incidente fatale per uno scooterista: 56enne ravennate perde la vita sull'Adriatica

Non ce l'ha fatta Antonio Passari, il medico 56enne ravennate che domenica è stato vittima di un fatale incidente all'incrocio tra la statale Adriatica e via di Vittorio a Cervia. Qui, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, una Renault Scenic condotta da un 52enne di Savio stava effettuando una svolta a sinistra in via Di Vittorio venendo dall’Adriatica in direzione Rimini. Nel senso di marcia opposto stava giungendo però uno scooter Yamaha Xmax, guidato dal 56enne.

L’impatto con la fiancata dell’auto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato in terra. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, giunti anche con l’elicottero delle emergenze. L’uomo è stato caricato con un codice di massima gravità e portato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove lunedì mattina è deceduto.