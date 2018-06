Schianto durante il sorpasso: motociclista finisce in un fosso, è grave

Incidente in serata lunedì a Santa Maria in Fabriago, nel lughese, intorno alle 22.45. Un 33enne albanese, che percorreva via Bastia nuova da Sant'Agata verso Lavezzola a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata, nel tentativo di superare una Chrysler con a bordo una 53enne di Lugo e suo figlio probabilmente non si è accorto che dalla direzione opposta arrivava un camion, all'altezza di una semicurva verso sinistra al km 5 e 400. Il motociclista, per evitare il frontale, ha così stretto verso l'auto che stava superando, impattando contro la fiancata sinistra e lo specchietto della stessa. L'uomo è caduto rovinosamente a terra e ha terminato la corsa finendo in un fosso adiacente la carreggiata, mentre la moto si è fermata dopo circa 200 metri dall'impatto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità; le sue condizioni sarebbero particolarmente critiche. La donna a bordo dell'auto e il figlio non hanno riportato traumi o ferite particolari, mentre il camionista non si è fermato - forse non si è nemmeno accorto di quanto successo. La strada è stata chiusa in direzione Lavezzola dalla Polizia municipale della Bassa Romagna per circa due ore, per permettere i soccorsi, i rilievi di legge e la pulizia della carreggiata.