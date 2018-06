Perde il controllo della moto e finisce contro le auto in sosta: centauro in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House improvvisamente ha perso il controllo della sua Honda Cbr e ha urtato contro alcune auto in sosta. Il centauro è caduto rovinosamente a terra finendo sotto un'auto parcheggiata, mentre la moto si è fermata una cinquantina di metri più avanti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato l'uomo, rimasto cosciente, all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia municipale.