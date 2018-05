Schianto con la moto in collina: trasportato con l'elimedica al Bufalini

Incidente in morto domenica pomeriggio in via Baccagnano, a Brisighella. Erano da poco passate le 18.30, quando un cinquantenne casolano, in sella ad una Bmw, mentre procedeva in direzione mare, ha perso il controllo del mezzo, rovinando per terra. Immediato l'allarme al 118, con i sanitari che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Bologna. Fortunatamente il centauro ha riportato lesioni meno gravi di quanto temuto, venendo trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.