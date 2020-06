Perde il controllo della moto e rovina sull'asfalto: anziano in ospedale

Ha perso il controllo della sua moto, complice la pioggia, ed è rovinato sull'asfalto. Martedì pomeriggio, poco prima delle 15.30, un 93enne che stava percorrendo la Romea nord a bordo di una moto d'epoca "Matchless", dalla parte opposta di via Guiccioli, si è dovuto fermare in una stradina d'accesso a un terreno agricolo per proteggersi dalla pioggia incessante. Quando è ripartito, non si è accorto che dalla sua sinistra arrivava un camion che viaggiava in direzione Venezia.

L'uomo ha perso il controllo della moto, forse toccando il camion, ed è caduto malamente a terra, riportando un brutto trauma a un braccio. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero e il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia stradale di Faenza.

Foto Massimo Argnani