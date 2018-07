Si schiantano con la moto contro il furgone: ravennate trasportato in ospedale in elicottero

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo la domenica di "passione" appena terminata. Lunedì mattina a Ponte Nuovo, intorno alle 10, un furgone Volkswagen Transporter condotto da un 50enne ravennate che provenendo da Classe su via Romea sud era in fase di svolta a sinistra in via Ancona è venuto a collisione con una Kawasaki 250 con a bordo altri due ravennati, un 22enne che guidava la moto e il passeggero 44enne. Nel violento urto contro la fiancata del furgone, i due a bordo della moto sono rovinati a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata; poi, viste le gravi condizioni del 44enne, si è deciso di far intervenire anche l'elicottero, atterrato in un campo poco distante. L'uomo, rimasto cosciente, è stato trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, mentre il 22enne è stato portato all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna e la Polizia municipale, che ha chiuso via Romea sud in direzione di Classe per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.