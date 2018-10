Schianto fatale nella notte: muore a 26 anni a bordo della sua moto

E’ un ravennate la giovane vittima di un incidente mortale avvenuto a Imola martedì sera. Silvio Palermino, 26enne nato a Torino e residente a Ravenna, stava percorrendo via Gambellara a bordo della sua moto, una Yamaha, in direzione Sasso Morelli quando intorno alle 23 ha improvvisamente perso il controllo del bolide andando a schiantarsi contro un albero prima e, infine, contro un muretto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia municipale di Imola.