Perde il controllo in curva e si schianta con la moto: paura per due giovani

Hanno perso il controllo della moto e sono caduti rovinosamente a terra. Giovedì mattina a Cotignola, intorno alle 9.30, due 25enni di Lugo che percorrevano via Guidana san Lorenzo da Lugo verso il centro di Cotignola a bordo di una moto Ducati, giunti all'intersezione con via Corletta nell'affrontare una curva verso destra hanno perso il controllo del mezzo e sono rovinati sull'asfalto.

Il conducente, un ragazzo, ha rifiutato le cure dei sanitari, giunti sul posto con ambulanza, auto medica ed elicottero, mentre la passeggera ha riportato traumi più gravi, motivo per cui è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le condizioni della ragazza tuttavia, rimasta sempre cosciente seppur comprensibilmente frastornata, non sembrerebbero particolarmente gravi. Sul posto anche i Carabinieri del radiomobile della compagnia di Lugo e i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo per i rilievi e la messa in sicurezza del mezzo e della strada, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.

LE NOTIZIE DI OGGI