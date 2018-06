Schianto nella notte: motociclista trasportato in ospedale, è grave

Ancora un incidente sulle strade del ravennate. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, un motociclista che percorreva via Bellucci a bordo della sua Suzuki arrivato all'altezza del supermercato Coop ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un ostacolo - dai primi rilievi di polizia pare un albero o un marciapiede - e rovinando sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che dopo aver stabilizzato il ferito, un 27enne della zona, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia di Ravenna, sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.