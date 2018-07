Ennesimo schianto del weekend, resta ferito in modo grave un motociclista

Ennesimo incidente in un fine settimana caratterizzato da numerosi sinistri. Ed ancora una volta è rimasto coinvolto un motociclista. Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 12, a La Cartiera, lungo la Provinciale 302 Brisighellese, nel tratto che prende il nome di via Firenze. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina è rimasto ferito un 76enne. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.