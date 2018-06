Schianto nella notte, centauri sbalzati dalla moto: due giovani in ospedale

Non si placa la scia di sangue sulle strade del ravennate dopo i tanti incidenti di mercoledì: in un caso sono stati coinvolti due ragazzi, in un altro tre ragazze, in un terzo un uomo a bordo di un trattore e nell'ultimo un operaio. Mercoledì sera, verso le 23.30, un ultimo incidente si è verificato a Faenza, all'intersezione tra via Sarna e via Don Giovanni Verità. Una Open Meriva condotta da un 32enne albanese residente nel faentino, che si immetteva su via Don Giovanni Verità provenendo da via Sarna, si è schiantata con una moto che proveniva da Faenza in direzione Modigliana, una Honda 125 condotta da un 20enne di Tredozio e su cui viaggiava anche un passeggero, un coetaneo di Modigliana.

Nell'urto ad avere la peggio sono stati i due ragazzi a bordo della moto, che sono stati sbalzati sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, che hanno trasportato il giovane di Tredozio al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì con codice di massima gravità e il 20enne di Modigliana all'ospedale di Faenza, con codice di media gravità. L'automobilista ha invece rifiutato le cure dei sanitari. La Polizia municipale dell'Unione della Romagna faentina ha chiuso la strada per circa tre quarti d'ora per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, tuttavia visto l'orario le ripercussioni sul traffico non sono state ingenti. Per i conducenti dei due veicoli, come da prassi, esami tossicologici e alcool test.