Schianto nella notte, finisce nel fosso con la sua "Yeti": 44enne in prognosi riservata

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena il 44enne che, nella notte tra sabato e domenica, è rimasto coinvolto in uno schianto a Pisignano di Cervia, in via Crociarone all’altezza del civico 8. L’uomo, residente a Castiglione di Cervia ma cesenate di nascita, stava percorrendo l’arteria probabilmente verso casa quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cervia, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso che costeggia la carreggiata.

Erano circa le 3 della notte, quando l’auto è stata notata da un altro automobilista di passaggio che si è fermato chiamando immediatamente i soccorsi. L’uomo è rimasto incastrato all’interno della vettura incidentata, una Skoda Yeti, tanto che oltre all’ambulanza e l’auto con il medico a bordo sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco di Cervia. A quanto sembra dalle prime indiscrezioni, pare che non vi siano altre auto coinvolte, ma su questo faranno luce i rilievi dei Carabinieri di Cervia. All’uomo verranno fatti i consueti test per capire se al momento del sinistro fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.