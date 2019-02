Schianto nelle campagne faentine, automobilista sbalzato dall'abitacolo

Tremendo schianto nelle campagne faentine, nel tardo pomeriggio di domenica, con uno dei feriti sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura. L'incidente si è verificato verso le 18.20 a Corleto, lungo la strada omonima, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Il ferito più grave, del quale non sono state fornite le generalità, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità così come il secondo ferito che però, ha riportato lesioni di media gravità. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.