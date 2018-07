Si schiantano contro un albero col quad preso a noleggio: due giovani in ospedale

Poco dopo la mezzanotte, tra lunedì e martedì, un incidente si è verificato a Milano Marittima in via Oriani. Due ragazzi, un 24enne e un 25enne di origini campane, a bordo di un quad preso a noleggio hanno improvvisamente perso il controllo del mezzo e si sono schiantati violentemente contro un albero laterale alla strada. Sul posto si è precipitato il personale del 118 con due ambulanze e auto medica, che ha soccorso i ragazzi a terra poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità; le loro condizioni, tuttavia, non sembrerebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Cervia, non risulterebbero al momento coinvolti altri mezzi.