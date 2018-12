Perde il controllo, l'auto cappotta e diventa una trottola impazzita: grave il conducente

La Brisighellese è stata teatro la mattina di Natale di un bruttissimo incidente avvenuto intorno alle 8 ad Errano, all'altezza del bar ristorante "Jack". La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo quanto ricostruito, il conducente, un faentino 38enne, al volante di una "Ford Focus", stava percorrendo l'arteria in direzione di Faenza.

Giunto in corrispondenza dell'inteserzione con via Chiusa ha perso il controllo della vettura, finendo contro il muretto in cemento del fossato che costeggia la carreggiata. L'impatto ha causato il cappottamento della vettura, che, come una trottola impazzita, ha abbattuto un segnale stradale, per poi stamparsi contro la recizione di un'abitazione dopo aver attraversato il parcheggio antistante il bar-ristorante. Fortunatamente in quel momento non vi era nessuno.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto, affiancati dai Vigili del Fuoco del distaccamento manfredo, i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. L'automobilista, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non vi sono state particolari ripercussioni alla circolazione stradale.