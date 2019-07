Si schianta nella rotonda con la Harley: è gravissimo

Ha perso il controllo della moto ed è rovinato a terra. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 00.20, un 39enne che procedeva su via San Vitale da Ravenna verso Russi in sella a una Harley Davidson, giunto all'altezza della nuova rotonda in costruzione a Godo, all'incrocio con via Sentierone, ha perso il controllo della moto e, nonostante la brusca frenata, è volato con la moto all'interno della rotonda schiantandosi.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato e intubato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, le sue condizioni sono ritenute serie dai sanitari. Sull'uomo verranno effettuati test alcolimetrici e tossicologici. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna per i rilievi di legge, attualmente nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.