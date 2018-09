Scooterista si schianta contro un'auto lungo via Faentina: giovane in ospedale

Incidente lungo via Faentina lunedì mattina, intorno a mezzogiorno. Una ragazza che procedeva lungo la via dalla periferia verso il centro a bordo di uno scooter Beverly, giunta all'altezza dell'intersezione con via Vitali è venuta a collisione con una Citroen Picasso che usciva dalla stessa via per immettersi lungo la Faentina verso la periferia. La scooterista è finita contro la fiancata dell'auto, rovinando poi al suolo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato la giovane, rimasta cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ravenna per aiutare nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi.