Schianto fatale contro un'auto: morto giovane scooterista

Non ce l'ha fatta il 24enne tunisino che, il 10 aprile, era stato vittima di un brutto incidente in via Circonvallazione piazza d'Armi. Lo riporta il "Resto del Carlino". Mohamed Hedi Jelassi, a bordo della sua Yamaha T-Max, stava procedendo verso via Canale Molinetto, quando si è schiantato contro una Nissan Qashqai condotta da un uomo, che, dalla direzione opposta, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Lo scooterista ha cercato di evitare l'impatto con una disperata frenata, ma inutilmente. Il 24enne era stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna, poi era stato trasferito al Bufalini di Cesena dove le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito. Il giovane è deceduto nella notte tra lunedì e martedì. La posizione dell'uomo che stava effettuando la manovra a sinistra in un parcheggio laterale è al vaglio della sezione infortunistica della Polizia municipale: ora l'autorità giudiziaria, dopo la morte del 24enne, deciderà su come procedere. La Municipale avrebbe inoltre riscontrato un'elevata velocità del centauro.