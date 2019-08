Vola nel fosso con lo scooter nel cuore della notte: paura per un giovane

Giovane scooterista ferito in un'uscita di strada autonoma. L'incidente è avvenuto nel cuore della nottata tra sabato e domenica intorno a mezzanotte a Pisignano. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, il conducente del mezzo è finito nel fosso che costeggia via Crociarone, in corrispondenza di una curva. Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasportato col codice di massima gravità per la dinamica del sinistro al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.