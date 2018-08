Denunciato il "pirata" che ha colpito una coppia in scooter su via Baiona

E' stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso l'uomo che domenica sera ha colpito una coppia in scooter dandosi poi alla fuga. Si tratterebbe di un 54enne che lavora in un'azienda di via Baiona, dove è avvenuto l'incidente. Dopo l'incidente, infatti, alcuni testimoni sono riusciti a leggere la targa del mezzo condotto dall'uomo: da lì i Carabinieri sono risaliti all'identità del "pirata" e lo hanno raggiunto sul lavoro, dove lo hanno denunciato. L'uomo ha evitato l'arresto perchè le lesioni riportate dalla coppia non sono di gravità tale da richiederlo.

LE NOTIZIE DI OGGI