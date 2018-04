Perde il controllo e si schianta con lo scooter: trasportato d'urgenza all'ospedale

Scooterista ferito dopo uno schianto in via Delle Industrie. L'incidente si è verificato nella tarda serata di martedì intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna, il conducente, un 44enne, stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia periferia-centro. Giunto in corrispondenza dell'incrocio con via Teodorico, ha perso il controllo del mezzo, un "Aprilia Sr Sport Pro", finendo prima contro il cordolo del marciapiede sulla sinistra e quindi contro un palo della segnaletica che indicava la presenza di un attraversamento pedonale.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. La Municipale, oltre ai rilievi di legge, ha anche regolato la circolazione stradale.