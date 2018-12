Perde il controllo del motorino e vola sull'asfalto: paura per uno scooterista

Venerdì mattina, intorno alle 12.30, un 52enne italiano che percorreva via Forlivese a Faenza a bordo del suo scooter, un Aprilia, da Bologna verso Forlì giunto all'altezza del civico 164 ha improvvisamente perso il controllo del motorino ed è volato a terra, rovinando sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia municipale di Faenza, attualmente non sembrerebbero coinvolti altri mezzi nel sinistro.