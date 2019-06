Si schianta nella notte a bordo del suo scooter: è in prognosi riservata

Brutto incidente nella notte tra lunedì e martedì a Milano Marittima. Un 56enne cervese, che stava percorrendo via Michelangelo a bordo di uno scooter Gilera, poco prima dell'una ha perso il controllo del motorino ed è rovinato a terra, riportando un trauma cranico e toracico. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente l'uomo si trova in prognosi riservata. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli, per lo scooterista sono stati richiesti gli esami tossicologici e alcolimetrici.