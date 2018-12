Violento tamponamento tra auto e apecar: 62enne finisce in ospedale

Un violento tamponamento si è verificato venerdì mattina, attorno alle 10, lungo via Fiumazzo, ad Ascensione di Lugo. Un 62enne stava viaggiando da Ca' di Lugo verso Lugo a bordo della sua apecar quando, a poche centinaia di metri dalla rotonda che si immette su via Piratello, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra è stato tamponato - forse in fase di sorpasso - da un 20enne rumeno, che viaggiava dietro di lui insieme a un amico su di una Renault Megane.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che, vista la tipologia di trauma riportato, hanno trasportato il 62enne al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le condizioni dell'uomo, rimasto cosciente, non sembrerebbero tuttavia destare preoccupazioni. Il 20enne è stato invece portato per gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, entrambi i conducenti saranno sottoposti agli esami tossicologici e alcolimetrici. La corsia da Lugo verso Voltana è rimasta chiusa al traffico, gestito dalla Polizia municipale della Bassa Romagna, per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani