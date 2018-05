Schianto tra due auto nella notte: uno dei due era in stato d'ebbrezza

La Polizia di Ravenna nella notte ha denunciato un 28enne di Benevento, ma residente nel bolognese, per guida sotto l’influenza di bevande alcooliche. Nel corso dei servizi di controllo del territorio un equipaggio della Sezione Volanti della Questura è intervenuto in via Trieste per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Il 28enne, conducente di una delle auto, è stato condotto negli uffici della Polizia Stradale di Ravenna per essere sottoposto ad accertamento etilometrico, che avrebbe dato esito positivo per entrambe le prove con un risultato superiore a 1,5 grammi per litro. L'uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di Ravenna, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza di bevande alcooliche.